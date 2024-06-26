Сопредседатель координационного совета Общественной палаты РФ по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что недавний удар украинских войск по одному из постов радиационного контроля является частью плана, направленного на нарушение контура безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Рогов сообщил, что украинскими войсками был уничтожен один из постов радиационного контроля на территории ЗАЭС. Он резко осудил действия украинского режима, назвав его представителей «ядерными террористами», и подчеркнул, что украинские боевики систематически подрывают систему безопасности атомной станции.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), находящиеся на объекте, были немедленно уведомлены о случившемся инциденте. По последним данным, радиационный контроль в регионе находится в норме, что было подтверждено соответствующими замерами и мониторингом.

Владимир Рогов выразил серьезную обеспокоенность в связи с продолжающимися атаками на инфраструктуру Запорожской АЭС и призвал международное сообщество обратить внимание на действия украинских вооруженных сил, которые создают угрозу не только для региона, но и для глобальной ядерной безопасности.

Ранее мы сообщали о том, что с начала года средняя зарплата украинских чиновников выросла на треть.