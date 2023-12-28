Лимит до тысячи рублей: Идеи бюджетных подарков к Новому году

Перед Новым годом россияне отчаянно ищут подарки для друзей, коллег и членов семьи. Поздравить надо многих, а бюджета на все не хватает. При желании можно потратить не более тысячи рублей, при этом купить креативный и полезный подарок, сообщает muksun.fm .

Сувениры. Кролик готов передать права правления Дракону. Сувениры с изображением символа года - всегда актуальный подарок. Это может быть брелок для ключей или просто статуэтка, которая украсит рабочий стол.

Чехол для телефона. Чтобы подарок имел отношение именно к Новому году, лучше выбирать изделие определенного цвета. Дракон любит красный, зеленый и черный.

Праздничный адвент-календарь. Такой подарок к Новому году продлит праздник до конца января. Каждый день необходимо открывать ячейку, в которой спрятана, например, конфетка. Вариаций календарей в магазинах много.

Бокал или термокружка. Если человек позволяет себе выпить немного вина, то ему подойдет бокал. Тот, кто придерживается трезвого образа жизни, будет рад термокружки. Главное - нанести гравировку или принт. Можно выбрать из готовых предложений, тематика которых разнообразная.

Всегда можно приобрести сертификат на тысячу рублей.

Эксперты рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, как купить подарки на Новый год для всех близких людей, но при этом не остаться без денег.