Счетная палата РФ опубликовала данные об объеме государственного долга, полученные после анализа сведений за 2025 год, сообщил портал Финансы Mail.

За 2025 год госдолг России достиг 35 трлн рубл. Эти цифры приводит Счетная палата в своем отчете об исполнении федерального бюджета. В то же время рублевая оценка внешних обязательств страны снизилась.

Согласно данным аналитиков, дефицит федерального бюджета по итогам года остановился на уровне 2,6% ВВП. Ненефтегазовый разрыв составил 6,5% ВВП, что ниже прошлогодних 7,3%. Об этом сообщили в Минфине России.

«Это одно из ведущих мест по уровню сбалансированности среди стран G20. В целом в прошлом году бюджет был исполнен в соответствии с целевыми параметрами — первичный структурный дефицит с поправкой на сальдо бюджетных и межгосударственных кредитов составил 1,2% ВВП», — говорится в комментарии министерства, который прилагался к материалам.

Как следует из отчета Счетной палаты, за 2025 год госдолг России прибавил 6,1 трлн руб. — рост составил 21%. К 1 января 2026 года общая сумма достигла 35,1 трлн руб.

Задолженность внутри страны, по информации аналитиков, подскочила на 6,9 трлн руб. (+29,1%), остановившись на отметке 30,7 трлн руб. А вот внешние обязательства в пересчете на рубли, наоборот, уменьшились — сразу на 818,4 млрд руб. (-15,4%), опустившись до 4,5 трлн руб.

По информации аналитиков, ни один из установленных лимитов по долгу так и не был превышен.

Ранее сообщалось, как нефтяной шок ударит по простым людям.