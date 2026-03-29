Приняты экстренные меры: как нефтяной шок ударит по простым людям

Южная Корея может ввести ограничения на эксплуатацию личного автотранспорта, если мировые котировки на черное золото продолжат расти. Соответствующее предупреждение озвучил вице-премьер и министр финансов и экономики страны Ку Юн Чхоль, выступая в эфире телеканала KBS. По его словам, так называемой «красной линией», после пересечения которой власти будут вынуждены прибегнуть к жестким мерам, считается цена 120–130 долларов за баррель, пишет РГ.

Чиновник пояснил, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации правительству, вероятно, придется повысить уровень энергетической угрозы до третьей ступени. При таком сценарии гражданам будет предложено с пониманием отнестись к системе ограничений на использование автомобилей, основанной на последней цифре номерного знака. Согласно предложенной схеме, в понедельник на дороги не смогут выезжать машины с номерами, оканчивающимися на 1 и 6, во вторник — на 2 и 7, и так далее. Подобный подход позволит сократить количество транспорта на дорогах минимум на 20 процентов.

На текущий момент в Республике Корея уже действуют ограничения, привязанные к дням недели, однако они распространяются исключительно на государственный и служебный автопарк. Ряд крупных корпораций также рекомендует сотрудникам чаще пользоваться общественным транспортом, но эти меры пока носят точечный характер. Ситуация осложняется высокой зависимостью Сеула от импорта энергоносителей: около 70 процентов нефти и более 20 процентов сжиженного природного газа страна получает из региона Персидского залива, где в настоящее время наблюдаются серьезные перебои с поставками, что вынуждает Южную Корею задействовать стратегические резервы.

Помимо возможных запретов на использование личного транспорта, правительство намерено реализовать комплекс дополнительных мер для снижения потребления нефтепродуктов. В их числе — увеличение доли атомных электростанций, угольных ТЭЦ и возобновляемых источников энергии в общем балансе выработки электричества. Также ведется активный поиск альтернативных поставщиков для компенсации дефицита нафты — ключевого нефтехимического сырья, используемого при производстве пластиковой продукции.

Эксперты расценивают озвученный вице-премьером ценовой диапазон в 120–130 долларов за баррель как критический порог, после достижения которого ограничения для частных автовладельцев станут неизбежностью. На момент заявления мировые цены на нефть колебались в районе 100–110 долларов, однако аналитики не исключают дальнейшего роста котировок на фоне геополитической нестабильности.