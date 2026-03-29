Приняты экстренные меры: как нефтяной шок ударит по простым людям
Южная Корея готова ограничить личный транспорт при росте цен на нефть
Южная Корея может ввести ограничения на эксплуатацию личного автотранспорта, если мировые котировки на черное золото продолжат расти. Соответствующее предупреждение озвучил вице-премьер и министр финансов и экономики страны Ку Юн Чхоль, выступая в эфире телеканала KBS. По его словам, так называемой «красной линией», после пересечения которой власти будут вынуждены прибегнуть к жестким мерам, считается цена 120–130 долларов за баррель, пишет РГ.
Чиновник пояснил, что в случае дальнейшего ухудшения ситуации правительству, вероятно, придется повысить уровень энергетической угрозы до третьей ступени. При таком сценарии гражданам будет предложено с пониманием отнестись к системе ограничений на использование автомобилей, основанной на последней цифре номерного знака. Согласно предложенной схеме, в понедельник на дороги не смогут выезжать машины с номерами, оканчивающимися на 1 и 6, во вторник — на 2 и 7, и так далее. Подобный подход позволит сократить количество транспорта на дорогах минимум на 20 процентов.
На текущий момент в Республике Корея уже действуют ограничения, привязанные к дням недели, однако они распространяются исключительно на государственный и служебный автопарк. Ряд крупных корпораций также рекомендует сотрудникам чаще пользоваться общественным транспортом, но эти меры пока носят точечный характер. Ситуация осложняется высокой зависимостью Сеула от импорта энергоносителей: около 70 процентов нефти и более 20 процентов сжиженного природного газа страна получает из региона Персидского залива, где в настоящее время наблюдаются серьезные перебои с поставками, что вынуждает Южную Корею задействовать стратегические резервы.
Помимо возможных запретов на использование личного транспорта, правительство намерено реализовать комплекс дополнительных мер для снижения потребления нефтепродуктов. В их числе — увеличение доли атомных электростанций, угольных ТЭЦ и возобновляемых источников энергии в общем балансе выработки электричества. Также ведется активный поиск альтернативных поставщиков для компенсации дефицита нафты — ключевого нефтехимического сырья, используемого при производстве пластиковой продукции.
Эксперты расценивают озвученный вице-премьером ценовой диапазон в 120–130 долларов за баррель как критический порог, после достижения которого ограничения для частных автовладельцев станут неизбежностью. На момент заявления мировые цены на нефть колебались в районе 100–110 долларов, однако аналитики не исключают дальнейшего роста котировок на фоне геополитической нестабильности.