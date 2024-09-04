Линейку-старт Всероссийской Вахты Памяти проведут в Кемерове

В пресс-службе мэрии Кемерова проинформировали, что в городе состоится линейка-старт Всероссийской Вахты Памяти, сообщил sibdepo.ru.

Согласно городской традиции, школьники собираются возле мемориала «Слава кузбассовцам, павшим за Родину в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Они возлагают цветы и дают клятву. Затем поочередно заступают в почетный караул. В нынешнем году первым занять пост получили право представители гвардии Поста № 1.

В подобных мероприятиях принимают участие юнармейцы. В нынешнем году на церемонию придут 200 школьников. Линейку собирались провести в среду, 4 сентября. Ухудшение погодных условий стало поводом для переноса мероприятия на другой день.

На следующий день после торжественной церемонии и до завершения учебного года ежедневно ребята будут заступить в Почетный караул, чтобы отдать дань павшим воинам, защищающих Родину в годы ВОВ. Ребята считают почетным шанс заступить в караул.

Ранее сообщалось, что президент Путин учредил медаль, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.