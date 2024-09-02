Путин учредил медаль к юбилею Победы в ВОВ

Президент Владимир Путин учредил медаль, посвященную 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, об этом сообщили на официальном сайте правовых актов.

«В ознаменование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, постановляю: учредить юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», — сказано в документе.

Эта награда будет вручаться ветеранам, включая иностранных участников, партизан, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

Дополнительно медаль смогут получить те, кто трудился во время войны не менее полугода, за исключением работы на оккупированных территориях СССР.

Юбилейная медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» носится на левой стороне груди и располагается после медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Важность этой медали выходит за рамки простой награды, ведь она символизирует признание и уважение к тем, кто пережил ужасные испытания войны и внес свой вклад в общую Победу.

Вручение медали будет проходить в торжественной обстановке, что еще более подчеркнет значимость момента.

Ранее сообщалось, что фрязинцы почтили память героев ВОВ в День воинской славы.