Лингвистический сбой: житель Ногинска заговорил на английском и не мог вспомнить русский после колоноскопии

27-летний житель Ногинска, преподаватель иностранных языков, столкнулся с необычным последствием обычной медицинской процедуры. После колоноскопии, которую проводили под медикаментозным сном, он на время перестал говорить и понимать по-русски — случай, больше похожий на сюжет фантастического фильма, произошел в клинике одной из соседних областей, сообщил REGIONS.

Как рассказала супруга пациента, очнулся он в сильном испуге. Вместо привычной речи мужчина бойко произносил сложные английские фразы и совершенно не откликался на русские слова. Медперсонал растерялся настолько, что пришлось срочно звать на подмогу коллегу, который раньше стажировался в Великобритании. Только так удалось наладить контакт с пациентом и разобраться в происходящем.

Через 40 минут «лингвистический сбой» прошел сам собой. К мужчине вернулась русская речь. Он признался, что внешне старался держаться спокойно, но внутри был в панике: ему казалось, что теперь русский придется осваивать с нуля.

Случай выглядит курьезно, однако у него есть четкое научное объяснение. Инцидент прокомментировала врач-анестезиолог Наталья Финогеева, которая поспешила успокоить тех, кто мог испугаться подобных процедур.

«Мы имеем дело не с классической афазией, вызванной органическим поражением мозга, например, инсультом, а с функциональным расстройством. Препараты для седации вызывают глобальное торможение центральной нервной системы. Это не обычный сон, а фармакологическое угнетение. При выходе из этого состояния мозг включается неравномерно, как компьютер при загрузке разных программ», — пояснила эксперт.

По оценке специалиста, вероятность повторить судьбу этого пациента у других людей близка к нулю. Организм восстановился самостоятельно и в короткий срок — всего за 40 минут. Это свидетельствует о том, что сбой носил временный, обменный характер, а не был следствием опасного сосудистого нарушения.

Решение клиники начать внутреннюю проверку протоколов выхода из седации эксперт назвала абсолютно оправданным. Подобная мера позволяет отсеять любые, пусть даже самые фантастические, технические нюансы. Сам же житель Ногинска получил неожиданный повод для гордости: теперь он вправе указать в резюме необычную строчку — «свободное владение английским на уровне подсознания».

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