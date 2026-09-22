Почти 20 новых рентген-аппаратов типа С-дуга поступило в больницы Подмосковья с начала года

Больницам Подмосковья с начала 2026 года передали 18 новых рентген-аппаратов типа С-дуга. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Оборудование было закуплено по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». На эти цели направили ₽214 млн.

Новая медтехника уже используется в Балашихинской, Клинской, Серпуховской, Лыткаринской, Красногорской, Коломенской и других больницах. А C-дуга отличаются своей мобильностью, сниженной лучевой нагрузкой и возможностью менять угол и направления излучения прямо по время операции.

«Аппараты типа С-дуга помогают врачам проводить вмешательства с постоянным рентгенологическим контролем и получать изображения в разных проекциях без необходимости менять положение пациента. Оборудование применяется в травматологии и ортопедии, хирургии, урологии, кардиологии и других направлениях», — напомнил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идет строительство многопрофильной больницы в Мытищах.