Врачи в Долгопрудном успешно прооперировали мужчину со сложным переломом после падения с лестницы

Врачи Долгопрудненской больницы успешно прооперировали мужчину со сложным переломом после падения с лестницы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение обратился житель, который упал с лестницы и сломал руку. Пациенту обработали ссадины, сделали прививку от столбняка и наложили первичный гипс.

Как отметили врачи, мужчина получил сложнейший оскольчатый внутрисуставный перелом дистального метаэпифиза со смещением осколков и переломом шиловидного отростка, и ему требовалась операция.

Врачи провели остеосинтез костей предплечья с использованием аппарата Илизарова. Операция прошла успешно, и пациента выписали. Спустя две недели его снова прооперировали, чтобы демонтировать аппарат Илизарова. Кроме того, специалисты провели резекцию тугого ложного сустава и костную пластику по типу «русского замка» с фиксацией прямой усиленной пластиной.

Медицинская помощь, включая модернизацию больниц, закупку оборудования и проведение высокотехнологичных и успешных операций реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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