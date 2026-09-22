«Потолок начнет сыпаться на детей»: родители из Кемерова бьют тревогу из-за состояния здания школы

В редакцию VSE42.Ru поступило обращение от жительницы Кемерова, чьи дети учатся в школе № 32, расположенной в микрорайоне Пионер. Женщина всерьез обеспокоена состоянием помещения, в котором занимаются школьники, и опасается за их безопасность.

По словам кемеровчанки, тревожные сигналы появились еще в июне. Тогда на потолке в классе обнаружились крупные трещины. Более того, на пол начали падать внушительные фрагменты штукатурки — стало очевидно, что покрытие разрушается.

Летом родители решили не ждать и взялись за приведение помещения в порядок своими силами. Они зашпаклевали и закрасили потолок, после чего поставили в известность учителя. Тот, в свою очередь, передал информацию директору. У родителей была уверенность: руководство школы отреагирует и организует полноценный ремонт. Однако, по словам родителей, этого не произошло.

«Мы сказали директору, что боимся за детей, тут нужен капитальный ремонт: надо снимать штукатурку полностью, наносить новую. А она нам говорит, что, мол, родители закрасят, еще годик продержится», — сокрушается собеседница.

Жительница Кемерова добавляет: трещины расползаются не только по потолку, но и по стенам. По ее мнению, это способно привести к непоправимым последствиям.

«В любой момент потолок начнет сыпаться на детей и этим самым может привести как и просто к испугу, так и к трагедии», — сказала кемеровчанка.

Оперативно получить комментарий директора школы, по данным редакции VSE42.Ru, не удалось.

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