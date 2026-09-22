Студентов колледжа «Подмосковье» познакомили с работой пожарных

Студенты первого курса структурного подразделения № 1 колледжа «Подмосковье», обучающиеся по направлениям «Защита в чрезвычайных ситуациях» и «Пожарный», посетили с экскурсией Пожарно‑спасательную часть № 67 города Солнечногорска. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Во время визита для учащихся была проведена подробная лекция о профессии пожарного и спасателя. Сотрудники части рассказали о повседневной работе, а также представили экскурсию по музею части, в котором собраны уникальные экспонаты: от исторической пожарной техники до современного оборудования для ликвидации последствий ЧС. Учащиеся также смогли задать вопросы о нюансах службы и особенностях профессиональной подготовки.

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