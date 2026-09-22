В «Балтике» объяснили, почему калининградская команда проводит сборы в Казани

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов объяснил «Чемпионату», почему калининградская команда проводит тренировочный сбор во время паузы на матчи сборных в Казани.

Функционер отметил, что в столице Татарстана имеется отличная инфраструктура. Футболисты «Балтики» будут тренироваться на стадионе «Центральный», а жить в гостинице по соседству. За это время пройдут ремонтные работы на калининградском стадионе.

«Поле с подогревом на стадионе „Локомотив“, которое мы сейчас делаем в Калининграде, будет готово в октябре. На сегодняшний момент оно еще не готово — находится на финальной стадии строительства. Чтобы поберечь поле в Светлогорске и доделать поле на стадионе „Локомотив“ в центре Калининграда, мы решили провести сборы в Казани», — рассказал Измайлов.

Калининградская «Балтика» набрала 11 очков в девяти матчах и занимает восьмое место в Российской премьер-лиге.