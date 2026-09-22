Более 100 новых контейнеров для сбора ТКО приобрел региональный оператор Ногинского кластера

Региональный оператор Ногинского кластера закупил свыше 100 новых контейнеров для сбора ТКО. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Для поддержания санитарного порядка на контейнерных площадках во всех 12 обслуживаемых городских округах региональный оператор Ногинского кластера закупил 110 контейнеров для смешанных и сухих отходов и 10 бункеров для крупногабаритных отходов», — говорится в сообщении министерства.

Сейчас на территории обслуживания регоператора 16,5 тыс. серых контейнеров для смешанных отходов, более 4,9 тыс. синих баков для раздельного сбора сухих вторичных ресурсов, а также почти 1,6 тыс. бункеров для сбора крупногабаритных отходов.

В регионе также активно модернизируют контейнерные площадки. При этом особый акцент делают на экологичности: в 2026 году 500 площадок построят из вторичных материалов, что соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новых благоустроенных пространствах региона.