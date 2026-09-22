В Сергиево-Посадской больнице появилось отделение медицинской реабилитации

В Сергиево-Посадской больнице появилось новое отделение реабилитации, его открыли на базе Елизаветинской больницы в Хотькове для восстановления пациентов после перенесенных сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Московской области выстроена система комплексной медицинской реабилитации после перенесенных заболеваний», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, пациенты могут получать помощь на разных этапах — в поликлиниках, а также дневных и круглосуточных стационарах. Программу восстановления разрабатывают индивидуально для каждого пациента, добавил министр. Новое отделение рассчитано на 20 коек, врачи помогают жителям восстановить физическую активность, скорректировать образ жизни, снизить риск осложнений и постепенно вернуться к привычной нагрузке.

Там установили современное оборудование, включая беговые дорожки, велотренажеры, степ-тренажеры, эрготерапевтические тренажеры и не только. Реабилитация в Московской области проводится бесплатно, по полису ОМС.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.