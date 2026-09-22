Лось в период гона разгромил парковку в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе

Утро для жителя ЖК «Измайловский лес» Андрея началось с малоприятного открытия. Собираясь на работу, он вышел к своей машине на парковке и увидел оторванный бампер и глубокую вмятину на капоте. Планы пришлось скорректировать — вместо офиса мужчина занялся выяснением обстоятельств ночного ЧП, сообщил REGIONS.

Погром попал на видео

Разобраться в случившемся помогли камеры видеонаблюдения жилого комплекса. Просмотрев записи, Андрей понял: к повреждениям причастен вовсе не хулиган, а дикий лось.

По словам мужчины, сохатый пробрался на территорию ЖК под покровом темноты и устроил на стоянке форменный разгром. Пострадали сразу несколько машин — следы рогов и копыт остались на кузовах.

«Он побегал по парковке и ушел обратно в лес. Это происходило около четырех часов утра. У моей машины оказался помят капот и оторван бампер, у других соседей повреждения менее критичные. Особенно жалко, что у меня ОСАГО», — рассказал автовладелец.

Соседи Андрея не исключают, что техника пострадала отнюдь не случайно. По их мнению, причиной агрессии лесного гостя стал повышенный уровень тестостерона, что вполне естественно для лосей в период гона.

В поисках дамы бегом и вплавь

Эту версию разделяют и специалисты. В национальном парке «Лосиный остров» отмечают, что гон у лосей сейчас в самом разгаре. Для самих животных это важная биологическая веха, однако для автомобилистов и жителей поселков, граничащих с лесным массивом, брачный сезон превращается в серьезное испытание. Вероятность столкнуться с непредсказуемым поведением крупного зверя в эти дни заметно возрастает.

«В этот период особенно активны самцы, которые в поисках дамы могут преодолеть до 100 километров. На пути к цели они могут переплыть реку, перейти болото и пересечь оживленные городские улицы», — рассказали специалисты нацпарка.

Все, что на пути — соперник

Зоологи «Лосиного острова» указывают на одну существенную физиологическую особенность: лось не способен двигаться назад — «заднего хода» у него нет. Поэтому любой объект, оказавшийся на пути, будь то человек, другое животное или, как в случае с ЖК, автомобиль, зверь воспринимает как преграду. А в период гона — как соперника.

«Если лось остановился, прядает ушами и пытается принюхаться — это не значит, что он пытается с вами познакомиться. Это значит, что он оценивает вас как соперника», — добавляют в нацпарке.

Именно по этой причине жителей призывают к повышенной бдительности. Если встреча с диким животным обернулась чрезвычайной ситуацией, необходимо обратиться в экстренные службы по номеру 122.

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