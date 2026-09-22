В Кузбассе растет гриб, способный вызывать тяжелые помутнения сознания. Это спорынья — паразит, который выбирает своей жертвой злаковые культуры. О ее свойствах журналисту VSE42.RU рассказала Александра Филиппова — миколог, кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии и природопользования КемГУ.

По информации эксперта, спорынью легко узнать по темным «рожкам», которые торчат из колоса вместо зерен. Внутри гриба содержатся алкалоиды — токсичные соединения, производящие эффект, сходный с воздействием ЛСД. Как подчеркнула Филиппова, в Средние века этот гриб был особенно опасен. Зараженное зерно могли смолоть вместе с нормальным, и ядовитые вещества оказывались в муке, а затем — в хлебе.

«Ее могли случайно съесть, когда она попадала в хлеб. Особенно это было широко распространено в средневековой Европе. В склероциях спорыньи, которые вместо зерен торчат из колоса, „рожках“ по-простому, содержатся опасные алкалоиды лизергиновой кислоты», — объяснила миколог.

Отравление алкалоидами спорыньи носит название эрготизм. Его симптомы — сильные спазмы и сужение кровеносных сосудов. В тяжелых случаях дело доходит до мучительных болей, судорог и галлюцинаций. Ряд исследователей именно с этими проявлениями связывает средневековые истории о ведьмах и «одержимости». В книге «Христианство и спорынья» высказывается версия: поедание зараженного зерна вызывало пугающие видения, которые люди принимали за встречу с нечистой силой.

Но спорынья — не только исторический персонаж. Она встречается и сегодня. Миколог призналась, что недавно сама заметила гриб во время прогулки по городу.

«Я сегодня шла по полянке и увидела, что спорынья торчит из колосков одного из злаков — пырея ползучего», — рассказала специалист.

Полностью застраховаться от контакта с ним не выйдет, однако в наши дни зараженное зерно контролируют специальные службы. Филиппова предупредила: эти грибы чрезвычайно опасны, и употреблять их в пищу категорически запрещено.

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