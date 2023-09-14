Линир, Реана и Сабур: Россияне выбирают редкие имена для своих детей

Жители Тюменской области отдают предпочтение редким именам. В семьях, где родились сыновья, родители выбирали такие имена: Мирослав-Мудариз, Сабур, Абдумалик, Линир и Амирджан.

В семьях, у которых на свет появились малышки, также не отставали от креативных родителей мальчиков. Так, в Тюменской области теперь проживает Айсаль и Айдеми, Реана и Хафса, Адэль.

Такими редкими именами называли детей, которые появились на свет в Тюменской области с начала нынешнего года. Некоторые родители по-прежнему называют детей более привычными для россиян именами. Можно составить ТОП-популярных имен (на основе актовых записей с января 2023 года).

Что касается девичьих имен, то в топовом рейтинге лидирует имя София. Затем в порядке убывания имена можно расставить в такой последовательности: Анна, Ева, Варвара и Мария.

Первое место в рейтинге имен мальчиков занимает Артем, следующие позиции распределены таким образом: Александр, Михаил, Максим и Дмитрий.