Линзы и очки не помогут: цифровой сыщик в камерах определит злоумышленника по радужной оболочке глаза

Руководитель оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый труд» Алексей Неживой рассказал, что система видеоаналитики «Сфера» позволяет анализировать расположение глаз, скул и форму носа пассажиров для поиска злоумышленников или пропавших без вести людей, сообщил inkazan.ru.

Эксперт рассказал, что система видеоаналитики с 2020 года помогает столичным сотрудникам правоохранительных органов. Набор антропометрических параметров человека фиксируют специальные камеры. Они становятся цифровым биометрическим ключом, который сверяют с базами данных.

«При этом данные подавляющего большинства пассажиров остаются анонимными и защищенными, доступ к ним имеют исключительно уполномоченные ведомства», — добавил собеседник Inkazan.

Статистические данные, по мнению эксперта, подтверждают эффективность системы. В 2025 году правоохранители при ее помощи задержали 17 тыс. правонарушителей. Кроме того, были найдены 2 тыс. совершеннолетних и несовершеннолетних граждан, которые пропали.

На примере системы эксперт Неживой положительно оценил инициативу внедрения видеоаналитики на базе искусственного интеллекта для поиска пропавших людей и преступников в столице Татарстана. Специалист также отметил высокую точность идентификации по радужной оболочке глаза.

По его данным, технология основана на уникальном узоре, который остается неизменным с раннего детства на протяжении всей жизни, что обеспечивает исключительную надежность. Система корректно функционирует даже при наличии у человека очков или контактных линз.

«Опыт Москвы демонстрирует эффективность биометрических систем для обеспечения безопасности и оптимизации транспортных процессов, а развитие таких технологий, как сканирование радужной оболочки, открывает дополнительные возможности для совершенствования», — заключил Неживой.

