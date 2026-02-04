Почему не работает ChatGPT в России 4 февраля 2026: искусственный разум отказался от людей

Сервисы искусственного интеллекта пережили масштабный сбой, затронувший пользователей по всему миру. Об этом передает Лента.ру со ссылкой на DownDetector.

Популярный чат-бот ChatGPT столкнулся с комплексными техническими неполадками, о чем свидетельствуют данные платформы мониторинга DownDetector, зафиксировавшей всплеск обращений.

Инцидент проявился в нескольких формах, нарушив привычную рабочую среду тысяч людей. Значительная часть юзеров столкнулась с тем, что нейросеть полностью перестала генерировать ответы на запросы. Другие получали сообщения о системных ошибках при попытке отправить любое задание чат-боту.

Проблемы оказались глубже простого отсутствия ответа. Многие пользователи жаловались на исчезновение истории своих предыдущих бесед с ИИ — список чатов либо не загружался, либо отображался пустым. У части аудитории доступ к сервису был полностью заблокирован из-за сбоев в системе авторизации, не позволявших войти в учетную запись. Масштаб инцидента и одновременное возникновение различных проблем указали на серьезный технический сбой на стороне платформы.

