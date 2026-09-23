В Сергиевом Посаде задержали местного жителя, который угнал автомобиль своего собутыльника. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

В полицию обратился мужчина с заявлением об угоне автомобиля. Подозреваемым оказался знакомый потерпевшего. На него завели уголовное дело. Сейчас фигурант под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Выяснилось, что мужчины вместе распивали спиртное. После этого подозреваемый проводил потерпевшего до дома. В квартире он похитил ключи от автомобиля и угнал его. Машину нашли на соседней улице. Сумма ущерба составила более ₽2 млн.