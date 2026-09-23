Жители Подмосковья смогут принять участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», которая стартовала на образовательной платформе «Учи.ру» при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мероприятие будет проходить до 25 октября включительно, его организуют седьмой год подряд. За шесть лет в нем приняли участие более 27 млн школьников. К участию приглашаются ученики 1–9-х классов и ребята старше пяти лет вместе с учителями или родителями. Для этого нужно зарегистрироваться на «Учи.ру» или зайти в уже существующий аккаунт, а затем перейти из личного кабинета на страницу олимпиады.

В рамках занятий они проверят , насколько хорошо знают ПДД, узнают как правильно вести себя в различных ситуациях. Результаты будут известны до 1 ноября включительно, участники получат сертификаты, а победители — грамоты и дипломы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.