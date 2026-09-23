Шесть погибших и 120 сообщений о медведях: в Красноярском крае возбудили дело о халатности

В Красноярском крае расследуют уголовное дело о халатности, возбужденное после серии смертельных нападений медведей на людей. С начала месяца жертвами хищников стали шесть человек, сообщила prmira.ru.

По информации ведомства, звери загрызли шестерых. От жителей региона поступило свыше 120 обращений о том, что бурые медведи заходят в населенные пункты. Общая численность животных в крае превысила 26 тыс. особей.

Контроль за регулированием популяции медведей возложен на Минприроды. Следственный комитет придерживается позиции, что чиновники, несмотря на поступавшие сигналы об угрозе, не предпринимали действий ни для сокращения численности хищников, ни для того, чтобы не допускать их появления там, где живут люди.

Ранее сообщалось о пяти нападениях, случившихся с начала сентября. Сегодня в СК уточнили данные: стало известно еще об одной трагедии, о которой прежде не сообщалось. Она произошла 9 сентября — зверь напал на пастуха в поселке Березовский под Красноярском.

Известны и другие случаи. 2 сентября в Енисейском округе погибли две женщины — 67 и 73 лет. 11 сентября в Мотыгинском округе жертвой стал 40-летний вахтовик. 16 сентября в Ермаковском округе погибла 66-летняя женщина. 22 сентября в Енисейском округе погиб 39-летний сторож.

Ранее сообщалось, что три медведя были ликвидированы после ночных выходов в Абазе.