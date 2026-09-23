Директор по работе с органами государственной власти «Яндекса» Александр Болховитянов дал интервью на Международном фестивале молодежи. В разговоре он затронул тему роли искусственного интеллекта и человека в меняющемся мире, а в финале ответил на вопрос о том, к чему стоит стремиться молодым участникам форума, сообщил rosbalt.ru.

Болховитянов отметил, что, находясь на фестивале, важно вдохновляться — людьми, стендами, информацией, которая окружает участников. По его словам, главное — сохранить в себе ощущение единения и пронести его дальше. Только в коллаборации, только в объединении усилий достигается результат.

Представитель «Яндекса» подчеркнул: важнее всего сохранить те эмоции, которые молодые люди получают на фестивале, и, конечно же, двигаться вперед.

«Никогда не останавливаться. Искать. Тот, кто ищет, тот всегда находит», — отметил Александр Болховитянов.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у «Яндекса» программы подготовки для молодежи и какие специалисты сейчас наиболее нужны, Болховитянов отметил, что у компании большая образовательная программа. В частности, это продвинутое высшее образование — Школа анализа данных, куда действительно сложно попасть. Сам спикер окончил ее в 2009 году и поступал в первый набор. Сейчас, когда смотришь на задания, которые приходится решать поступающим, понимаешь, что это действительно очень серьезный уровень.

Кроме того, у «Яндекса» есть практики и стажировки по разным направлениям. Приоритетное направление — развитие Алисы AI, собственных основных моделей и сервисов на их основе. Поэтому спектр профессий здесь очень широкий: разработка, тестирование, AI-тренеры и самые разные специализации внутри разработки.

Другие команды компании также постоянно ищут специалистов. Это касается и PR, и маркетинга, и многих других направлений. Набор востребованных профессий очень широкий — всю информацию можно найти на портале «Яндекса».

Ранее чемпионка Акатьева высказала мнение, что современная молодежь старается, учится и ищет дело жизни.