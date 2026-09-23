ООО «ПТ» объявляет открытый аукцион и сообщает о торгах по заложенному арестованному имуществу 9 октября

Форма аукциона – открытая по составу участников и открытая по форме подачи предложений о цене. Победителем торгов признается участник, предложивший максимальную цену.

Дата, время проведения торгов – 09.10.2026 г. в 12 ч. 00 мин. по моск. вр.

Дата начала приема заявок на участие в торгах – 23.09.2026 г.

Организатор торгов (Продавец) – ООО «Правовые торги», действует на основании ГК № 100095304124100018 от 19.08.2024 г.

Извещение 1. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Первичные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Зем. уч., общ. пл. 50000+/- 78 кв.м, к/н: 50:07:0010302:160, адрес: МО, Волоколамский р-н, Шестаковский сельский Совет, д. Смольниково. Зем. уч., общ. пл. 51500 кв.м, к/н: 50:07:0010302:76, адрес: МО, Волоколамский район, д. Смольниково, с/п Теряевское. П.1456-ПТ. Собств.: Фомкин Н.А. Взыск: МК Московский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства. Цена: 5 900 000,00 р.

2. Зем. уч., общ. пл. 1200+/-24 кв.м, к/н: 50:06:0070501:571, адрес: МО, Шаховской р-н, с/п Степаньковское, д. Кобылино. П.1464-ПТ. Собств.: Деринг И.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 310 400,00 р.

3. Зем. уч., общ. пл. 609+/-9 кв.м, к/н: 50:28:0040120:342, (со всеми возводимыми на нем постройками), адрес: МО, г.о. Домодедово, г. Домодедово, мкр. Барыбино, тер. КП Данилово Парк, з/у 122. П.1475-ПТ. Собств.: Кечкасов С.Ю. Взыск: Устименко Р.П. Цена: 8 500 000,00 р.

4. Зем. уч., общ. пл. 749+/-10 кв.м, к/н: 50:28:0050501:3319, адрес: МО, р-н Домодедовский, д. Ивановка. П.1460-ПТ. Собств.: Яковлева Л.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 316 800,00 р.

5. Кв-ра, общ. пл. 35,9 кв.м, к/н: 50:04:0010806:2017, адрес: МО, м.о. Дмитровский, г. Дмитров, ул. Сиреневая, д. 7, кв. 3. П.1434-ПТ от 02.09.26. Собств.: Коренюгин А.С. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 2 840 800,00 р.

6. Зем. уч., общ. пл. 3400 кв.м, к/н: 50:03:0040206:146; жилой дом, общ. пл. 451,5 кв.м, к/н: 50:09:0000000:54945, адрес: МО, р-н Клинский, д. Опалево, д. 1. П.1452-ПТ от 02.09.26. Собств.: Османова Э.И. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 16 249 600,00 р.

7. Зем. уч., общ. пл. 700 +/- 19 кв.м, к/н: 50:03:0070380:2049, адрес: МО, г. Клин. П.1439-ПТ от 02.09.26. Собств.: Ардуева Ю.С. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 279 000,00 р.

8. Зем. уч., общ. пл. 620 +/-218 кв.м, к/н: 50:03:0040180:1644, адрес: МО, Клинский р-н, вблизи д. Покров. П.1465-ПТ от 09.09.26. Собств.: Енокян А.З. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 681 300,00 р.

9. Кв-ра, общ. пл. 74,3 кв.м, к/н: 50:21:0080105:4417, адрес: МО, Ленинский р-н, г. Видное, ул. Завидная, д. 18, кв. 49. П.1455-ПТ от 02.09.26. Собств.: Мустафазаде Ф.А. Взыск: ПАО Совкомбанк. Цена: 12 534 000,00 р.

10. Кв-ра, общ. пл. 58,1 кв.м, к/н: 50:20:0020410:2764, адрес: МО, г.о. Одинцовский, ул. Белорусская, д. 10, кв. 910. П.1450-ПТ от 02.09.26. Собств.: Юсупова Х.У. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 7 070 630,40 р.

11. Кв-ра, общ. пл. 41,2 кв.м, к/н: 50:12:0100902:518, адрес: МО, г. Мытищи, ул. Матросова, д. 21/18, кв. 23. П.1461-ПТ от 09.09.26. Собств.: Лишин А.В. Взыск: ООО СФО Меркурий. Цена: 5 928 800,00 р.

12. Зем. уч., общ. пл. 666 +/-9 кв.м, к/н: 50:20:0080306:800, адрес: МО, г. Одинцово, д. Дяденьково. П.1444-ПТ от 02.09.26. Собств.: Алиев М.М. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 1 104 000,00 р.

13. Кв-ра, общ. пл. 88 кв.м, к/н: 50:20:0070229:1343, адрес: МО, Одинцовский р-н, п. ВНИИССОК, ул. Михаила Кутузова, д. 7, кв. 30. П.1431-ПТ от 02.09.26. Собств.: Доможилов С.И. Взыск: ПАО Транскапиталбанк. Цена: 10 477 600,00 р.

14. Кв-ра, общ. пл. 53,4 кв.м, к/н: 50:13:0080422:460, адрес: МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка, ул. Центральная, д. 12, кв. 2. П.1428-ПТ от 02.09.26. Собств.: Ромадин А.В. Взыск: АО Тинькофф Банк. Цена: 4 644 860,00 р.

15. Кв-ра, общ. пл. 67 кв.м, к/н: 50:09:0070210:3004, адрес: МО, г.о. Солнечногорск, пгт. Голубое, Парковый б-р, д. 2, корп. 2, кв. 4. П.1477-ПТ от 09.09.26. Собств.: Устюгова В.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 5 452 800,00 р.

16. Кв-ра, общ. пл. 32,4 кв.м, к/н: 50:11:0030102:665, адрес: МО, г.о. Красногорск, пгт. Нахабино, ул. Покровская, д. 3, к. 2, кв. 3. П.1443-ПТ от 02.09.26. Собств.: Наливайко М.В. Взыск: ООО УК Байкал Д.У. ЗПИФ комбинированным Байкал Кредитный. Цена: 4 400 000,00 р.

17. Кв-ра, общ. пл. 98,6 кв.м, к/н: 50:15:0000000:137187, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Лукино, д. 55А, кв. 151. П.1466-ПТ от 09.09.26. Собств.: Шидловская О.В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 10 871 793,60 р.

18. Кв-ра, общ. пл. 45,4 кв.м, к/н: 50:15:0040701:2727, адрес: МО, г. Балашиха, ул. Чистопольская, д. 24, кв. 373. П.1473-ПТ от 09.09.26. Собств.: Николашин С.П. Взыск: АО ТБанк. Цена: 4 853 477,60 р.

19. Кв-ра, общ. пл. 40,2 кв.м, к/н: 50:50:0020501:2279, адрес: МО, г. Балашиха, мкр. Ольгино, ул. Шестая, д. 11, кв. 504. П.1457-ПТ от 09.09.26. Собств.: Куриленко Е.В. Взыск: АО ТБанк. Цена: 5 273 982,40 р.

Извещение 2. Заложенное арестованное недвижимое имущество. Повторные торги. Задаток 5% от начальной цены:

1. Кв-ра, общ. пл. 55,1 кв. м, к/н: 50:29:0070703:392, адрес: МО, г. Воскресенск, ул. Первомайская, д. 19, кв. 41. П.1391-ПТ от 12.08.26. Собств.: Чупин А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 904 705,00 р.

2. Зем. уч., общ. пл. 1200 +/- 24 кв. м, к/н: 50:06:0070501:569, адрес: МО, Шаховской район, с/п Степаньковское, у д. Кобылино. П.1400-ПТ от 25.08.26. Собств.: Джихаев А.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 248 880,00 р.

3. Кв-ра, общ. пл. 28,8 кв. м, к/н: 50:28:0060113:8945, адрес: МО, г. Домодедово, мкр. Южный, ул. Курыжова, д. 30, кв. 914. П.1375-ПТ от 12.08.26. Собств.: Дуркин А.В. Взыск: ООО Афанасьевский-7 в качестве УП на основании Договора Инвестиционного товарищества Приоритет. Цена: 3 103 520,00 р.

4. Зем. уч., общ. пл. 1209 кв. м, к/н: 50:38:0050171:138, адрес: в границах зем. уч. МО, Зарайский р-н, у д. В. Маслово, КФХ Халявиной С.А. П.1426-ПТ от 25.08.26. Собств.: Азизов Д.Б. оглы. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 168 640,00 р.

5. Зем. уч., общ. пл. 753 +/- 19 кв. м, к/н: 50:38:0060122:608, адрес: МО, Зарайский р-н, вблизи д. Ратькино. П.1418-ПТ от 25.08.26. Собств.: Шогенцуков А.О. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 180 880,00 р.

6. Зем. уч., общ. пл. 3861 +/- 22 кв. м, к/н: 50:03:0070280:4485; Зем. уч., общ. пл. 3879 +/- 22 кв. м, к/н: 50:03:0070280:4484, адрес: МО, Клин р-н, д. Троицкое. П.1372-ПТ от 12.08.26. Собств.: Токмаков А.П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 2 333 760,00 р.

7. Зем. уч., общ. пл. 6655 +/- 29 кв. м, к/н: 50:03:0070280:4518, адрес: МО, г/о Клин, д. Троицкое. П.1362-ПТ от 12.08.26. Собств.: Кириченко Н.В. Взыск: Банк ВТБ (ПАО). Цена: 1 610 920,00 р.

8. Кв-ра, общ. пл. 65,2 кв. м, к/н: 50:03:0010216:312, адрес: МО, г. Клин, ул. Дзержинского, д. 22, кв. 25. П.1371-ПТ от 12.08.26. Собств.: Салдаев В.Г. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 5 989 920,08 р.

9. Кв-ра, общ. пл. 66,5 кв. м, к/н: 50:45:0040603:3695, адрес: МО, г/о Королев, г. Королев, пр-д Циолковского, д. 7/1, корп. 1, кв. 58. П.1357-ПТ от 06.08.26. Собств.: Семенченко И.С. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 5 925 554,68 р.

10. Кв-ра, общ. пл. 54,9 кв. м, к/н: 50:12:0090221:9198, адрес: МО, г. о. Мытищи, бул. Тенистый, д. 14, кв. 4. П.1384-ПТ от 12.08.26. Собств.: Сырба Н.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 7 833 600,00 р.

11. Зем. уч., общ. пл. 600 кв. м, к/н: 50:26:0060504:559, адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, с/т Энтузиаст, уч. 77. П.1356-ПТ от 06.08.26. Собств.: Егоров В.В. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 1 106 700,00 р.

12. Кв-ра, общ. пл. 32,2 кв. м, к/н: 50:24:0000000:57726, адрес: МО, Орехово-Зуевский г/о, г. Куровское, ул. Свердлова, д. 119, кв. 26. П.1399-ПТ от 25.08.26. Собств.: Хайдаров Т.Р. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 120 320,92 р.

13. Кв-ра, общ. пл. 30,3 кв. м, к/н: 50:47:0080407:608, адрес: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Красина, д. 8, кв. 40. П.1407-ПТ от 25.08.26. Собств.: Полухин В.И. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 237 264,60 р.

14. Комната, общ. пл. 18,5 кв. м, к/н: 50:24:0000000:72245, адрес: МО, г/о Орехово-Зуевский, г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д. 19А, кв. 90. П.1408-ПТ от 25.08.26. Собств.: Есина В.Ю., Ануфриева С.П. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 408 850,00 р.

15. Кв-ра, общ. пл. 31,4 кв. м, к/н: 50:47:0070301:100, адрес: МО, г. Орехово-Зуево, ул. Текстильная, д. 19, кв. 5. П.1423-ПТ от 25.08.26. Собств.: Кокотаев П.И. Взыск: АО ТБанк. Цена: 2 143 761,88 р.

16. Кв-ра, общ. пл. 76,6 кв. м, к/н: 50:19:0040201:1134, адрес: МО, с/п Старорузское, д. Сытьково, д. 50, кв. 28. П.1359-ПТ от 12.08.26. Собств.: Мусаева Ш.А. Взыск: АО Альфа-Банк. Цена: 4 297 002,96 р.

17. Помещение, общ. пл. 48,5 кв. м, к/н: 50:23:0050432:294, адрес: МО, м. о. Раменский, п. Ремзавода, д. 10, кв. 17. П.1358-ПТ от 12.08.26. Собств.: Кергенцев А.А. Взыск: АО ТБанк. Цена: 1 976 491,40 р.

18. Кв-ра, общ. пл. 51,2 кв. м, к/н: 50:62:0040102:3093, адрес: МО, г. Бронницы, ул. Льва Толстого, д. 17, кв. 71. П.1377-ПТ от 12.08.26. Собств.: Рузаев В.И. Взыск: ООО СФО МЕРКУРИЙ. Цена: 3 374 160,00 р.

19. Зем. уч., общ. пл. 1229 ± 25 кв. м, к/н: 50:39:0020201:227, адрес: МО, Серебряно-Прудский р-н, вблизи д. Новоселки. П.1405-ПТ от 25.08.26. Собств.: Мошинец Д.А. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 191 080,00 р.

20. Кв-ра, общ. пл. 32 кв. м, к/н: 50:10:0010204:1550, адрес: МО, г/о Химки, г. Химки, ул. Первомайская, д. 3/1, кв. 67. П.1419-ПТ от 25.08.26. Собств.: Маковская С.Ю. Взыск: ООО ПКО Национальная фабрика ипотеки. Цена: 4 723 280,00 р.

21. Кв-ра, общ. пл. 29,2 кв. м, к/н: 50:25:0000000:12618, адрес: МО, м. о. Шатура, г. Рошаль, ул. Советская, д. 45, кв. 19. П.1420-ПТ от 25.08.26. Собств.: Гидько В.Д. Взыск: АО ТБанк. Цена: 1 331 741,92 р.

22. Жил. дом 106,9 кв. м, к/н: 50:33:0010289:1868; зем. уч. 828 ± 20 кв. м, к/н: 50:33:0010289:275, адрес: МО, г. о. Ступино, КП Сумароково-2. П.1383-ПТ от 12.08.26. Собств.: Додов М.М. Взыск: ПАО Сбербанк. Цена: 3 790 320,00 р.

Требования: Претендент должен пройти рег-цию на ЭТП в соотв-ии с регламентом ЭТП. Получить доп. инф-цию об аукционе и о правилах его проведения, можно на сайтах: https://torgi.gov.ru, https://www.fabrikant.ru/, https://torgi-pt.ru/ и по адресу: г. Москва, вн. тер. г. м/о Марьина Роща, ул. Образцова, д. 14, пом. 1Д/1, тел.: +7 (933) 202-40-20.