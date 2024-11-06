Литовкин: сбитый в Дагестане дрон могли запустить не с территории Украины

Военный эксперт Виктор Литовкин предположил, что сбитый над Каспийском дрон был запущен не с территории Украины, сообщило интернет-издание «Абзац».

Эксперт пояснил, что дальность полета различных БПЛА отличается. Однако только некоторые модели способны преодолевать тысячу километров. Дагестан находится значительно дальше, если анализировать расстояние от республики до государственной границы с Украиной. Можно предположить, что беспилотный летательный аппарат был запущен не с территории Украины.

«Не все БПЛА, которые долетают так далеко, запускаются с территории Украины», – рассказал эксперт «Абзацу».

Сделать более точный прогноз эксперт Виктор Литовкин сможет после того, как появится официальная информация о модели сбитого над Каспийском беспилотного аппарата.

Ранее сообщалось, что 6 ноября в Дагестане ПВО сбила беспилотник в небе над Каспийском.