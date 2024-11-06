В Дагестане ПВО сбила беспилотник в небе над Каспийском

Средства противовоздушной обороны ликвидировали беспилотное летательное средство в районе Каспийска, Дагестан. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Сергей Меликов. В настоящее время выясняются детали инцидента.

Предполагается, что Каспийск подвергся атаке с использованием легкого самолета А-22 «Летучая лисица», разработанного украинской компанией «Аэропракт». К счастью, никто не пострадал.

Вооруженные силы Украины модифицируют А-22 «Летучая лисица» для использования в качестве дронов-камикадзе. Ранее такие атаки уже предпринимались против Татарстана.

Меликов призвал жителей сохранять спокойствие, доверять лишь надежным источникам информации и, что особенно важно, не распространять фото и видео, которые могут помочь противнику.

Ранее сообщалось, что на территории нефтяной базы в Светлограде, который расположен в Ставропольском крае, упал украинский беспилотник.