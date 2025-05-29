Литовские пловцы отсутствовали на церемонии награждения из-за россиян

По информации издания, литовские и российские пловцы встретились на Всемирных играх ветеранов спорта. Спортсмены из России выступали под национальным флагом. На церемонии награждения должны были встретиться представители обеих стран, однако литовские спортсмены категорически отказались. Они настояли, чтобы их наградили отдельно.

По данным издания, с россиянами на пьедестал должны были выйти Аушра Гарджюлене, Сигитас Каткявичюс и Лина Белинене. Каждый из пловцов выступил против общей церемонии. На соревнованиях они завоевали золотые и серебряные медали.

«На соревнования приехали и наши недружественные соседи — россияне, они выступали под флагами», — объяснила позицию Белинене.

По информации издания, литовская сторона также отказалась от совместного фото с российскими победителями, как того требует протокол мероприятия. Спортивные соревнования проходят в Тайване в период с 17 по 30 мая.

Ранее сообщалось, что пловцы из Подольска завоевали две медали на чемпионате Московской области.