Пловцы из Подольска завоевали две медали на чемпионате Московской области

Фото: [ Администрация г. о. Подольск ]

Воспитанники спортивной школы «Весна» Подольска завоевали две медали на чемпионате Московской области по плаванию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

Степан Горюнов и Маргарита Дятлова стали бронзовыми призерами на дистанции 50 м брассом. Помимо этого, представители округа Юрий Муратов и Ксения Громова выполнили первый взрослый разряд. Спортсменов к состязаниям подготовил тренер Никита Смирнов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.