Литовский телеведущий предложил расстреливать русскоязычных родителей

Литовский телеведущий Альгис Раманаускас предложил расстреливать родителей детей, которые разговаривают, смотрят фильмы или слушают песни на русском языке, сообщил Sputnik Литва.

Литовский телеведущий рассуждает лишь о том, как поступить правильно: сначала отобрать детей у таких родителей или расстрелять их в присутствии наследников. Альгис Раманаускас приходит к мнению, что совершать подобные действия в присутствии несовершеннолетних не стоит. Таких родителей важно в принципе решать родительских прав.

«Представим себе семью, где отец громко включает русский фильм, а мать громко слушает русскую музыку», — заявил Альгис Раманаускас.

Депутат Сейма Мингадугас Пуйдокас обратился к спикеру Сейма и главе МИД с просьбой дать оценку подобным высказываниям телеведущего. Также он призвал вмешаться в ситуацию сотрудников правоохранительных органов.

Ранее телеведущий не раз выступал с провокационными заявлениями в отношении русскоговорящих граждан. В оскорбительном тоне он сравнивал их с животными и скотом, называл «советской массой». Евродепутат от Литвы Стасис Якелюнас считает, что подобные комментарии могут стать причиной для возбуждения уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Минобрнауки решили оставить русский язык обязательным предметом для сдачи ЕГЭ.