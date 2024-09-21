Минобрнауки: обязательным предметом для поступления в вузы останется русский

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликован документ, разработанный Минобрнауки РФ. В нем указано, что учащиеся 11 классов по завершению школы в обязательном порядке будут сдавать русский язык, сообщили РИА Новости.

В настоящее время Минобрнауки РФ не намерены отменять ЕГЭ по русскому языку. Экзамен будет обязательным для всех выпускников вне зависимости от выбранной специальности и вуза.

«Вступительное испытание, устанавливаемое по всем специальностям и направлениям подготовки, — русский язык», — указано в сообщении.

В проекте Минобрнауки указано, что до 1 февраля 2025 года будущие выпускники должны определиться с теми предметами, по которым будут сдавать экзамен. ЕГЭ по русскому останется обязательным. Школьникам предстоит самостоятельно указать один профильный предмет (внесены в перечень обязательных для каждого вуза) и один или два профильных предмета из оставшихся в списке.

«Изменения направлены на укрепление связи между полученными в школе знаниями и требованиями программ высшего образования», — сообщили в Telegram-канале Минобрнауки.

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев пояснил, что выпускники, поступающие в вуз, в будущем будут решать ряд важных для страны вопросов. Строгий отбор после окончания школы гарантирует лучшую успеваемость ребят в процессе обучения.

Ранее сообщалось, что правительство РФ не одобрило законопроект об отмене ЕГЭ.