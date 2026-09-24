Литва и ядерный вопрос: как возможная отмена запрета меняет военно‑стратегическую картину

Москва намерена рассматривать Литву как элемент ядерной инфраструктуры НАТО, если республика упразднит конституционный запрет на размещение оружия массового поражения. Такой подход существенно повлияет на баланс сил в Прибалтике — RT разбирался , какие именно сдвиги могут произойти.

Что сейчас происходит в Литве

Пока статья 137 Конституции Литвы, запрещающая размещение ядерного оружия, остается в силе. Однако парламент уже поддержал инициативу об ее отмене: ранее президент Гитанас Науседа охарактеризовал действующий запрет как «устаревший».

При этом сам факт отмены нормы не означает, что ядерное вооружение немедленно появится на территории страны. Для реального развертывания потребуется масштабная подготовка инфраструктуры: модернизация аэродромов, обеспечение носителей, развертывание охраны и сил поддержки. Ядерный потенциал альянса, по сути, опирается на «ядерный зонтик» США, и любое размещение — это сложный многоэтапный процесс.

География и стратегическое значение

Особое значение имеет расположение Литвы: республика находится между Калининградской областью и Белоруссией, которая связана с Россией тесным военно‑техническим и оперативным взаимодействием. Включение Литвы в потенциальную ядерную конфигурацию НАТО меняет географию ядерного потенциала в регионе.

В Прибалтике уже развернуты российские ракетные, авиационные и военно‑морские силы, а также системы ПВО. Любая попытка создания в Литве элементов ядерной инфраструктуры будет происходить на фоне этой существующей группировки. Это напрямую повлияет на приоритеты российских Вооруженных сил: возрастет значимость разведки, контроля воздушного пространства, систем противовоздушной и противоракетной обороны, а также защиты пунктов управления и мобильных комплексов.

Роль региона в архитектуре безопасности НАТО

Страны Балтии уже играют важную роль в военной системе альянса: они предоставляют аэродромы, радарные мощности и инфраструктуру для авиации. Польша, в свою очередь, интегрирована в систему ПРО НАТО. Отмена запрета в Литве сделает региональную связку Польша — Литва — Латвия — Эстония еще более выраженной и функциональной с точки зрения коллективной обороны.

Позиция Москвы и рост напряженности

Для России снятие запрета — это фактор, повышающий уровень военно‑стратегического значения Литвы и одновременно усиливающий напряженность в регионе, считают эксперты. Москва будет учитывать этот сценарий при планировании мер сдерживания, развитии систем раннего предупреждения и корректировке оперативных планов.

Ранее военный политолог Перенджиев рассказал, что НАТО избегает провокаций с Россией.