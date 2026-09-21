Заявление главы военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о готовности альянса к потенциальному кризису на восточном фланге Европы получило неожиданную интерпретацию со стороны российского военного политолога Александра Перенджиева. По его мнению, за риторией о подготовке к возможному столкновению с Россией скрывается прежде всего финансовая схема — масштабные закупки вооружения, которые фактически служат механизмом отмывания денег. Об этом сообщает NEWS.ru .

Эксперт полагает, что страны НАТО рассчитывают на сдержанность России и не ожидают реального военного ответа на свою активность. Альянс, по его оценке, будет действовать ограниченно, стараясь не переходить черту, за которой провокации могут перерасти в полномасштабный конфликт. Иными словами, военная риторика используется как прикрытие для расходования средств, а не как отражение подлинной готовности к прямому столкновению.

По его словам, если эта трактовка верна, последствия могут быть двоякими: с одной стороны, избегание открытой эскалации снижает риск крупной войны в Европе, с другой — продолжение масштабных закупок под предлогом внешней угрозы способно раздувать оборонные бюджеты стран альянса без реальной отдачи и подрывать доверие к военным институтам НАТО.

Эксперт подчеркнул, что в конечном счете ситуация сводится к балансу между демонстративной милитаризацией и нежеланием нести ответственность за ее последствия. Пока ни одна из сторон не заинтересована в прямом столкновении, восточный фланг Европы остается зоной напряженной, но контролируемой риторики.

Ранее канадский генерал Клэнси заявил, что НАТО уже воюет с Россией.