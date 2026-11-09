Теннисный стол на коммуникациях: как благоустройство в Чите обернулось рекой нечистот во дворе

В Чите почти две недели канализационные стоки затапливают двор дома на улице Энтузиастов, 52. Причиной аварии стало благоустройство: ТОС «Добрососедство» на средства гранта установил на бельевой площадке теннисный стол на бетонном основании и вкопанный шахматный стол, не проверив расположение подземных коммуникаций. Об этом сообщает « Чита.Ру » ссылаясь на слова жителей.

С 27 октября нечистоты заливают часть двора и дорогу у нескольких подъездов. Жители жалуются, что обращения направлены в «Водоканал», ГЖИ, ГО и ЧС, администрацию, но ситуация не меняется: сотрудники «Водоканала» приезжают, однако, по словам жильцов, «ходят вокруг да около», а УК «РУЭК» за 10 дней не изменила русло потока. Окна во двор невозможно открыть из-за зловонного запаха.

В пресс-службе «Водоканала» пояснили, что ликвидировать аварию без демонтажа конструкций ТОСа нельзя, а убирать их компания не может, поскольку не является собственником. По данным компании, объекты установили без согласования с АО «Водоканал-Чита»; после утечки специалисты пытались устранить неполадки без демонтажа, но завершить работы невозможно. Письма направлены в ТОС и администрацию Черновского района — после сноса или перемещения объектов и открытия доступа к сетям утечку устранят.