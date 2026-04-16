Не будьте как Фома неверующий: почему принято жениться на Красную горку

Спустя неделю после празднования Пасхи верующие отмечают Антипасху, более известную в народе как Красная горка. Иерей Михаил Сергеев, настоятель столичного храма святых жен-мироносиц, раскрыл духовный и исторический смысл этого дня, который традиционно открывает сезон венчаний, пишет РИА Новости.

Исторические корни и символика праздника

Название праздника уходит корнями в дохристианское прошлое. В старину молодежные гулянья устраивали на возвышенностях, которые первыми освобождались от снежного покрова и прогревались весенним солнцем. Такие места называли «красными», то есть красивыми. Священнослужитель отметил, что именно на этих пригорках зарождались новые союзы. С принятием православия традиция закрепилась, так как Красная горка — это первый день после длительного Великого поста, когда церковь снова начинает совершать таинство венчания.

Духовное значение Антипасхи

В церковном календаре этот день посвящен воспоминанию о явлении Христа апостолу Фоме. Согласно евангельскому преданию, Фома усомнился в воскресении Спасителя, пока на восьмой день после Пасхи лично не убедился в чуде. Исповедание веры апостолом стало символом внутреннего преображения. В храмах в этот период совершаются торжественные литургии, которые по своей радостной атмосфере не уступают пасхальным службам, обновляя духовные силы прихожан.

Народные поверья и современность

Популярность свадеб в этот период подтверждается не только церковными канонами, но и статистикой ЗАГСов. В народном фольклоре сохранилось убеждение, что заключенный на Красную горку брак будет нерушимым и счастливым. Также существовало предостережение для молодежи: тех, кто игнорировал праздничные гулянья, пугали перспективой одиночества или неудачного замужества. Сегодня венчальный сезон, открытый в Фомино воскресенье, продлится вплоть до начала Петрова поста.