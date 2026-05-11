Любовные послания на велосипеде и письма в ящике: певец Губин переехал в загородный дом в Подмосковье из-за поклонницы

У певца Андрея Губина уже несколько лет продолжается непростая ситуация, связанная с навязчивым вниманием поклонницы из Москвы. Как выяснил телеграм-канал SHOT, девушка состоит в официальном фан-клубе артиста и на регулярной основе предпринимает попытки выйти с ним на связь, сообщил Super.

По информации издания, поклонница несколько раз приходила к дому музыканта, который расположен в центре столицы. Однако встретиться с Губиным, сообщается, не смогла — певец либо отсутствовал, либо не открывал дверь.

Тогда, как уточняет издание, фанатка оставила послания прямо на горном велосипеде артиста, который стоял у квартиры. Любовные признания, по данным издания, она написала маркером. Позже, добавил источник, девушка пообещала компенсировать причиненный ущерб, если певец все же выйдет с ней на контакт.

Дальнейшие события, как следует из публикации, развивались по нарастающей. Музыкант, обнаружив, что его собственность пострадала, предпочел не вступать в диалог с поклонницей — об этом информирует источник.

Сама же девушка, согласно материалу, предприняла попытку загладить вину: она постаралась удалить нанесенные маркером надписи. Однако на этом ее действия не закончились — впоследствии она продолжила опускать в почтовый ящик артиста послания и свои фотографии с признаниями в любви.

В окружении певца, по данным источника, отмечают, что подобное поведение его расстраивает.

«На фоне ситуации артист, по данным источников, даже временно покинул свою квартиру и переехал в загородный дом в Подмосковье, чтобы избежать лишнего внимания», — говорится в статье Super.

