Четыре маршрута, остановки у братских захоронений и живые цветы: как в Павловском Посаде отметили 9 Мая

Мероприятие, как сообщили организаторы, приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Перед тем как колонны отправились в путь, у Пантеона Славы, расположенного в Парке Победы, прошел памятный митинг. В нем, по информации из округа, приняли участие глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов, ветераны, депутаты, участники специальной военной операции, представители общественных объединений, а также местные жители.

«81 год отделяет нас от Победы, но память о тех, кто подарил нам жизнь, остается с нами каждый день. Пока мы собираемся вместе у мемориалов, наши деды и прадеды живы в наших сердцах. Мы гордимся поколением победителей и теми, кто сегодня защищает Родину», – отметил Денис Семенов.

Сразу после завершения митинга, сообщается, дали старт автопробегу, мотопробегу и велопробегу. В акции участвовали более 100 автомобилей, свыше 50 мотоциклистов, а также велоколонна. Участники, уточнили организаторы, двинулись по четырем разным маршрутам, охватив как городские, так и сельские территории округа.

По пути следования, по информации источника, колонны делали остановки у памятников и братских захоронений. Там проводились короткие митинги памяти и церемонии возложения цветов. Жители населенных пунктов, как отмечается, встречали участников пробега с флагами, аплодисментами и словами благодарности, присоединяясь к акции памяти.

Одна из местных жительниц, Ирина Семирова, поделилась семейной историей, которая наглядно иллюстрирует, почему этот день так важен для потомков победителей.

«Герой моей семьи – мой отец. В 17 лет он ушел на фронт, был танкистом, награжден орденом Славы и орденом Красной Звезды. Для нашей семьи День Победы – святой праздник».

Сильные эмоции испытали и сами участники акции памяти.

«Я впервые на таком мероприятии. Мы проехали несколько деревень, люди выходят встречать, вместе возлагают цветы – чувствуешь настоящую гордость за свой народ», – рассказала участница мотопробега Ирина.

Пробег, как подчеркнули организаторы, в очередной раз стал напоминанием о том, какой ценой была завоевана Победа, о необходимости уважать историю своей страны и быть благодарными поколению, вынесшему на своих плечах тяжелейшую войну.