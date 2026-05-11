Расчетный курс американской валюты впервые с февраля 2023‑го опустился ниже 74 руб.

Ориентир для внебиржевых сделок с американской валютой — так называемый расчетный курс доллара — опустился ниже отметки в 74 руб. Как следует из торговых данных, подобное падение зафиксировано впервые с 20 февраля 2023 года, сообщило РИА Новости.

Согласно сообщению источника, к 11:18 мск американская валюта потеряла 55 копеек относительно предыдущей отметки закрытия, опустившись до 73,7 рубля.

В публикации поясняется, каким образом сегодня определяют эту величину. Летом 2024 года, как указано в статье, на Московской бирже остановили торги американской валютой. С того момента, как отмечают аналитики, по-настоящему показательным для российской национальной валюты считается исключительно курс юаня. Торги китайской валютой на биржевой площадке, уточняется, идут каждый день в интервале с 10 утра до 7 вечера по московскому времени.

Именно в этот временной промежуток, согласно информации, становится возможным вычисление курса доллара. Механизм таков: используется кросс-курс — соотношение доллара к юаню на международном рынке Forex умножается на курс юаня к рублю, который фиксируется на Московской бирже. Полученная таким образом расчетная величина, как сообщается, служит главным ориентиром для внебиржевых торгов американской валютой за российские рубли.

