В столицу за наградами: танцоры подмосковной «Феерии» покорили Grand Dance Festival

Фото: [ Управление по культуре, спорту и работе с молодежью ]

Танцоры коллектива «Феерия» Дома культуры «Большедворский» из Павлово‑Посадского городского округа успешно выступили на VII международном хореографическом конкурсе‑фестивале Grand Dance Festival.

Мероприятие проходило с 7 по 10 мая в концертном зале «Измайлово» в Москве.

Выступление подмосковного коллектива состоялось 8 мая. В конкурсе соревновались хореографические ансамбли и солисты из разных регионов России, а также представители стран ближнего и дальнего зарубежья. Участники представляли разнообразные стили и направления танцевального искусства.

По итогам состязаний средняя группа «Феерии» стала лауреатом 3‑й степени. Старшая группа коллектива добилась ещё более заметных результатов, завоевав сразу два звания — лауреата 2‑й и 3‑й степени.

Администрация Дома культуры «Большедворский» поздравила участниц ансамбля и их руководителя Ирину Ирвачеву. В обращении отметили талант и целеустремлённость танцоров и выразили надежду, что полученные награды послужат стимулом для дальнейших творческих успехов.