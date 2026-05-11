Парковка у водоема в Подмосковье: правила для рек длиной более 50 км, заповедных зон и памятников природы

Многие жители и гости столичного региона в теплое время года традиционно выезжают на природу. Однако, как предупреждают специалисты, далеко не все отдыхающие осознают, что неосторожная парковка у воды может обернуться серьезным ударом по кошельку, сообщил MK.RU.

Планируя выезд на природу на своей машине, водителям следует заранее уточнить статус земельного участка. Как поясняют специалисты, заезжать на территорию заповедных зон и памятников природы на частном автотранспорте нельзя. Доступ туда, сообщается, открыт только при предъявлении специального разрешения.

Особое внимание, по информации экспертов, стоит уделить правилам остановки и стоянки у крупных водных объектов. Действует четкое правило, которое следует знать каждому автомобилисту. Если длина реки составляет 50 километров и более, вдоль ее берега законодательно устанавливается водоохранная полоса шириной 200 метров. Оставлять машину в этой зоне, подчеркивают специалисты, категорически запрещено. Исключение предусмотрено только для одного случая — специально оборудованных твердых площадок, которые предназначены именно для стоянки транспорта.

Нарушение данного требования, как уточняется, квалифицируется как экологическое правонарушение. Сумма штрафа для граждан, согласно информации, варьируется от 3 тыс. до 5 тыс. руб.

Чтобы не получить штраф за стоянку в неположенном месте у водоема, автомобилисту следует заранее выяснить, где именно проходят границы охраняемой зоны. Решить эту задачу, рекомендуют эксперты, позволяет публичная кадастровая карта. Как альтернативу можно использовать официальные сайты областных министерств экологии и природопользования — там, информируют специалисты, регулярно публикуются актуальные карты и данные об охранных зонах.

