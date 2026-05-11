Ностальгия и поддержка: Сергей Жуков трогательно поздравил сына с 16‑летием

Солист поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков обратился к поклонникам с откровенным посланием, посвященным старшему сыну. Поводом стало 16-летие наследника. В своем личном блоге артист трогательно поздравил подростка и признался, что переживает непростой этап взросления ребенка, сообщил Super.

По словам певца, в последнее время между ним и сыном появилось недопонимание. С ностальгией, как сообщил Жуков, он вспоминает времена, когда мальчик был совсем маленьким: сидел у отца на коленях, напевал детские песенки и искал поддержки у папы во время грозы.

«В последнее время мне было очень тяжело. Я как будто начал терять тебя. Я не понимал, почему ты так поступаешь, почему ты порой не слышишь меня. Я даже злился, переживал. А потом я понял, что ты просто уже вырос!» — написал артист.

Несмотря на переживания, подчеркнул певец, он поддерживает стремление сына к самостоятельности. Артист пожелал наследнику смело двигаться вперед, достигать поставленных целей и не бояться оставаться самим собой.

Сергей Жуков также заверил, что всегда будет находиться рядом и в любую минуту готов прийти на помощь — дать совет, помочь справиться с трудностями или просто подставить плечо.

