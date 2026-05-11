Любовь в 93 года: самый взрослый жених Москвы заключил брак в начале 2026 года

В столице с января 2026 года официально зарегистрировали свои отношения более 1,3 тысячи пар, где обоим супругам уже исполнилось 60 лет. Такие данные в беседе с ТАСС привела начальник московского управления ЗАГС Светлана Уханева.

Как уточнила руководитель ведомства, самый возрастной жених среди всех, кто вступил в брак в этом году, достиг 93 лет на момент создания семьи.

«С начала года в столице более 1,3 тыс. женихов и невест в возрасте старше 60 лет заключили брак. Количество пар, где и жениху и невесте больше 60 лет, составило на текущий момент порядка 3% от общего количества. Самому взрослому жениху на момент вступления в брак исполнилось 93 года, а самой взрослой невесте — 84 года», — сказала Уханева.

Спикер рассказала, что в самой пожилой паре, зарегистрировавшей отношения с начала 2026 года, жениху было 88 лет, а его избраннице — 84 года.

Уханева также отметила, что наиболее распространенный возраст для вступления в брак среди граждан старше 60 лет оказался одинаковым для обоих полов. И мужчины, и женщины, по ее словам, чаще всего женятся и выходят замуж в 63 года.

