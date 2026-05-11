Монтаж счетчика и термостат — путь к экономии: эксперт рассказал, как снизить расходы на газ на 28 тыс. руб. в год

Российские семьи способны сократить расходы на газ почти на 28 тыс. руб. в год. Достаточно просто использовать этот ресурс более рационально. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал представитель НТИ по цифровым финансам Виталий Решетников.

Основную выгоду, по словам аналитика, приносят два шага: монтаж индивидуального газового счетчика и применение программируемого термостата для системы отопления. Первый прибор, уточнил он, позволяет вносить плату исключительно за фактически потребленный объем топлива. Второй, добавил Решетников, дает возможность автоматически понижать температуру в квартире или доме на ночь, а также на то время, когда жильцы отсутствуют. Установка счетчика, по его расчетам, окупает себя в течение одного-двух лет.

«Счетчик газа — (экономия — ред. РИА Новости) 200–800 руб. в месяц, 2400–9600 руб. в год. Термостат на котел — 500-1500 руб. в месяц и 6000-18000 руб. в год», — сказал эксперт.

Дополнительный способ сэкономить, продолжил эксперт, — использование энергоэффективной кухонной утвари и техники. Он пояснил, что кастрюли с толстым дном и подходящим диаметром конфорки, а также приготовление еды под закрытой крышкой позволяют уменьшить расход газа. В отдельных случаях, по его данным, экономия достигает 20 процентов. Применение скороварок, добавил Решетников, сокращает время термической обработки продуктов и тем самым дополнительно снижает потребление ресурса.

Тем, у кого дома установлено индивидуальное отопление, резюмировал специалист, экономия формируется за счет грамотной настройки температуры. Программируемые термостаты, пояснил он, способны понижать ее на 3–5 градусов в ночные часы и в периоды отсутствия хозяев. Это, по словам Решетникова, дает до 20–30 процентов сокращения расходов на протяжении всего отопительного сезона.

Ранее юрист из Подмосковья объяснил, кому можно не менять старую газовую плиту и как не остаться без газа.