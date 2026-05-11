«Объединяют вокруг общих ценностей»: как в Химках уже два года хранят память о героях войны

В подмосковных Химках состоялся патриотический митинг, местом проведения которого стал памятник «Ла-7». Участники встречи, как сообщили в администрации городского округа, почтили память героев, отдавших свои силы и жизни за защиту Родины в годы Великой Отечественной войны.

Данная программа, уточнили в администрации, реализуется в Химках уже почти два года подряд. За весь этот период для жителей округа, по информации организаторов, провели тысячи историко-патриотических мероприятий самого разного формата.

«Сегодняшняя встреча стала частью широкомасштабной программы „Успех V единстве поколений“», — рассказала депутат Юлия Ишкова.

Выступая перед собравшимися, депутат Галина Болотова добавила, что подобные акции в Химках продолжают выполнять важную объединяющую роль. Они, по ее словам, напоминают горожанам о мужестве и самоотверженности поколения победителей и сплачивают жителей вокруг общих ценностей.

«Такие мероприятия помогают сохранять историческую память, укрепляют связь между поколениями и воспитывают у молодежи чувство уважения к подвигу защитников Отечества», — отметил заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Ранее сообщалось, что в День Победы жители Химок возложили цветы к монументу «Скорбящая мать» в Сходне.