Грузовики вместо сцены: военные песни звучали над Электрогорском весь день 9 Мая

Артисты студии C’est La Vie устроили передвижной концерт: на грузовиках они объехали город, с утра до позднего вечера исполняя песни военных лет.

Организаторы подчеркнули, что музыка звучала непрерывно на протяжении 11,5 часов — паузу сделали лишь на минуту молчания. Даже в пути между дворами исполнители не прекращали петь, создавая особую атмосферу праздника. Жители города живо откликнулись на инициативу: многие подпевали, махали из окон, а кто‑то выходил во дворы, чтобы послушать выступления вживую.

Вокалисты студии рассказали, что мероприятие сопровождалось техническими трудностями: возникали перебои с работой микрофонов, отключались генераторы, а размещение акустического оборудования на грузовиках осложнялось неровностями дорог. Тем не менее команда осталась довольна результатом, отметив, что такой формат стал подлинным воплощением народного празднования — искреннего, идущего «от сердца к сердцу».