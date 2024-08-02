Любовный гороскоп на 2 августа: у овнов сбудутся фантазии, а рыб ждет разлука

В пятницу, 2 августа, многие знаки зодиака ожидают приятные сюрпризы от любимых, однако день не будет благосклонен ко всем, сообщает newsler.ru .

Фото: [ pxhere.com ]

Овны, загадывайте самое безумное желание и рассказывайте об этом своей второй половинке. Именно сегодня все ваши фантазии воплотятся в реальность.

Тельцы, сегодня ваш любимый человек сделает вам подарок. Да, вам он не понравится, но не стоит об этом честно признаваться.

Близнецы, сегодня вам стоит отнестись к партнеру максимально серьезно. Вам кажется, что он просто шутит, но проблема намного глубже.

Раки, не стоит делать из любимого человека центр вселенной. Если он потребует больше внимания, напомните, что и у него есть близкие люди.

Львы, сегодня ваш любимый человек станет спасением. Вам может быть грустно и одиноко, но вместе вы найдете способ разнообразить досуг.

Девы, у вашего родного человека сегодня радостный день, полный известий и событий. Станьте для него опорой, но не требуйте много внимания к себе.

Весы, напомните партнеру, что вам важно чувствовать себя любимым и дорогим человеком. В случае любого конфликта будьте сдержанны.

Фото: [ pxhere.com ]

Скорпионы, не воспринимайте многого из того, что сегодня произойдет, серьезно. Вторая половинка может вас испугать, но, возможно, все не так критично, как кажется.

Стрельцы, сегодня вы — сила и опора для вашего партнера. Вам придется принимать многие решения самостоятельно. Однако вы точно справитесь.

Козероги, постарайтесь сделать так, чтобы о доверенной вам сегодня тайне никто не узнал. Это может расстроить вашу вторую половинку.

Водолеи, сегодня тот день, когда велика вероятность встретить своего человека . Если вы не одиноки, сегодня самое время познакомить любимого человека с родными.

Рыбы, возможно, сегодня придется ненадолго разлучиться с партнером. Расстояния между вами не изменят отношения. Напротив, разнообразят жизнь.

Ранее таролог Алена Веденина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», каким знакам зодиака повезет в августе.