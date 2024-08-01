Не упустите шансы судьбы: каким знакам зодиака повезет в августе

Наступил последний календарный месяц лета, а это значит, что у многих знаков зодиака еще остался шанс запрыгнуть в последний вагон везения. О том, кому повезет больше в августе, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Алена Веденина.По ее словам, большая удача выпадет для козерогов, рыб, водолеев, стрельцов, львов, дев, весов и скорпионов.

«Так, козерогам в августе повезет в любви, если они будут больше проявлять инициативы, а рыбы смогут реализовать себя в карьере. Также в финансовом вопросе повезет водолеям, а вот в любви особых перемен ждать не стоит», — сказала Веденина.

А вот тельцам и близнецам повезет меньше. Этим знакам нужно быть осторожнее, а лучше всего заручиться покровительством. Главное — жить в гармонии с собой и другими.

«Для раков август в основном отразится на здоровье, с этим у них все сложится благополучно. А на улице львов перевернется целая машина счастья: им повезет и в деньгах, и в любви. Особенно осторожными нужно быть девам: им важно не упустить возможность», — добавила таролог.

Также для стрельцов, скорпионов и весов август пройдет спокойно и благополучно. Особых перемен ждать не стоит, но и больших разочарований не предвидится.

Ранее нумеролог назвала самые неудачные даты для крупных покупок в августе.