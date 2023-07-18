Lockheed Martin: Конфликт на Украине продемонстрировал военную слабость США

В американском оборонном концерне Lockheed Martin рассказали, к каким выводам пришли за время проведения спецоперации на Украине, пишет агентство « РИА Новости ».

«Мы намерены иметь более устойчивую систему оборонного производства, способную к быстрому увеличению масштаба в случае необходимости», - отметили в американском оборонном концерне Lockheed Martin

В национальной оборонной промышленности было выявлено ряд слабостей. Конфликт на Украине стал определенным уроком для США. В концерне Lockheed Martin будут работать с учетом всех сделанных ранее ошибок. Об этом завил представитель компании во вторник, 18 июля.

Темпы расходов боеприпасов в реальности не соответствуют расчетам компании. Также склады боеприпасов быстро опустошаются. Для будущих конфликтов, в которых США будет принимать участие, необходимо иметь большие запасы различного оружия на складских помещениях. Этим правилам должны следовать и союзники США.