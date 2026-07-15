Посетители торгового центра в Ногинске обнаружили камеры в туалете

В подмосковном Ногинске разразился скандал вокруг популярного общественного пространства — торгово-развлекательного центра «Рассвет». Посетительницы обратили внимание на видеокамеры в женском туалете, после чего в соцсетях развернулась острая дискуссия о законности подобных мер, сообщил REGIONS.

По информации издания, одна из покупательниц заметила устройство над сушилками для рук. На стене рядом висела табличка, уведомляющая о видеонаблюдении в целях безопасности. Информация мгновенно разошлась по городским пабликам. Пользователи публикуют фото таблички и активно обсуждают случившееся.

«Я захожу в туалет не для того, чтобы меня снимали. Даже если камера направлена на зону раковин, это создает ощущение дискомфорта. Ты моешь руки и постоянно косишься на этот черный глаз», — поделилась впечатлениями жительница Ногинска Анна.

Администрация ТРЦ «Рассвет» официальных комментариев пока не дает. Однако сотрудники службы безопасности утверждают, что камеры появились после неоднократных актов вандализма в туалетных комнатах.

«Камеры нужны, чтобы дисциплинировать посетителей и защитить имущество центра. Они охватывают только входную группу и зону умывальников», — сообщил источник в охране ТЦ.

Адвокат Иван Баранов пояснил, что законодательство РФ категорически запрещает установку видеокамер внутри туалетных кабинок. За этим следуют серьезные правовые последствия. В то же время съемка в общих зонах — коридорах, холлах, входах — разрешена, но при обязательном условии информирования посетителей о ведении записи.

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