Лось ворвался в дом в Калининграде: животное разбило окно и упало в бассейн

В Калининграде произошел необычный инцидент с участием дикого животного. Как проинформировала пресс-служба городской администрации, крупный лось ворвался в частный дом, разбил оконное стекло и рухнул в пустой бассейн, сообщило РИА Новости.

«Вчера, примерно в 10 часов вечера, на 112 поступил сигнал от жителя улицы. Воздушной. К нему в дом ворвался... лось. Животное разбило панорамное стекло в жилище и упало в бассейн без воды», — говорится в сообщении администрации Калининграда на платформе «Макс».

По информации пресс-службы, на место происшествия оперативно прибыли несколько служб. Среди них — сотрудники регионального министерства природных ресурсов, ветеринарные врачи из местного зоопарка, специалисты калининградского поисково-спасательного отряда МЧС России, работники муниципального учреждения «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций», а также представители предприятия «Чистота».

«Лосяш был усыплен, после чего погружен в кузов машины и вывезен в лес. Там он отошел от наркоза и пошел дальше по своим делам», — добавили в администрации.

Как уточняется в информации пресс-службы, это уже второй подобный случай за последние несколько дней. В пятницу, 8 мая, специалистам пришлось вызволять другого лося, который случайно забрел в городскую черту Калининграда.

