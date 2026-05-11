Снег в мае и сильный ветер: жителей российского региона призвали оставаться дома 12 мая

По данным синоптиков, во вторник, 12 мая, на территории Кузбасса пройдут осадки в смешанной фазе — дождь и мокрый снег. Кроме того, ожидается шквалистый ветер. Скорость воздушных потоков, по прогнозам, может усилиться до 17-22 метров в секунду.

В связи с приближением непогоды спасатели настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности.

«Если сильный ветер застал вас на улице, не стоит пережидать непогоду около стен домов (так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов), вблизи рекламных конструкций, недостроенных зданий, под деревьями», – отметили в ведомстве.

Во время гроз и интенсивных ливней, поясняют в ведомстве, лучше всего оставаться внутри помещений. Важное условие — отключить от электросети все бытовые приборы. Владельцам машин, как советуют в МЧС, стоит по возможности убирать транспорт в гаражи или на крытые стоянки.

Водителям, которые окажутся в пути в условиях плохой видимости, спасатели рекомендуют быть предельно внимательными. Следует выбирать безопасный скоростной режим, увеличивать дистанцию до едущего впереди транспорта и избегать резких маневров.

