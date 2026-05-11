Снег в мае и сильный ветер: жителей российского региона призвали оставаться дома 12 мая

МЧС: дождь, снег и ветер до 17-22 м/с ожидаются в Кемеровской области 12 мая
Главное управление МЧС по Кемеровской области распространило экстренное предупреждение. Жителей региона, как сообщается, ожидает резкое ухудшение погодных условий, сообщил VSE42.RU.
По данным синоптиков, во вторник, 12 мая, на территории Кузбасса пройдут осадки в смешанной фазе — дождь и мокрый снег. Кроме того, ожидается шквалистый ветер. Скорость воздушных потоков, по прогнозам, может усилиться до 17-22 метров в секунду.
В связи с приближением непогоды спасатели настоятельно рекомендуют гражданам соблюдать меры предосторожности.
«Если сильный ветер застал вас на улице, не стоит пережидать непогоду около стен домов (так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов), вблизи рекламных конструкций, недостроенных зданий, под деревьями», – отметили в ведомстве.
Во время гроз и интенсивных ливней, поясняют в ведомстве, лучше всего оставаться внутри помещений. Важное условие — отключить от электросети все бытовые приборы. Владельцам машин, как советуют в МЧС, стоит по возможности убирать транспорт в гаражи или на крытые стоянки.
Водителям, которые окажутся в пути в условиях плохой видимости, спасатели рекомендуют быть предельно внимательными. Следует выбирать безопасный скоростной режим, увеличивать дистанцию до едущего впереди транспорта и избегать резких маневров.
